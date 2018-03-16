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Дорожники Волгограда ждут гололеда на трассах
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Дорожники Волгограда ждут гололеда на трассах 

v1.ru 22 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградские дорожники готовятся к ледяному дождю и снегу, которые обрушатся на регион в воскресенье, 18 марта.
— По прогнозам синоптиков непогода на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский разыграется с самого утра. Сегодня небольшого морозца и осадков ждут 15 коммунальных машин, — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов». — При ухудшении погоды на трассу приедет подмога — в Волгоградской и Ростовской областях могут работать 140 машин.
Дорожники просят автомобилистов не экспериментировать со скоростью и не мешать работе коммунальной техники.
Нашествие льда в Волгограде ощутили не только автомобилисты, но и пешеходы. Семеня по скользким дорожкам, горожане боялись очутиться в переполненных травмпунктах.
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