Дорожники Волгограда ждут гололеда на трассах

Волгоградские дорожники готовятся к ледяному дождю и снегу, которые обрушатся на регион в воскресенье, 18 марта.

— По прогнозам синоптиков непогода на трассе Волгоград Каменск-Шахтинский разыграется с самого утра. Сегодня небольшого морозца и осадков ждут 15 коммунальных машин, — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов». — При ухудшении погоды на трассу приедет подмога — в Волгоградской и Ростовской областях могут работать 140 машин.

Дорожники просят автомобилистов не экспериментировать со скоростью и не мешать работе коммунальной техники.

Нашествие льда в Волгограде ощутили не только автомобилисты, но и пешеходы. Семеня по скользким дорожкам, горожане боялись очутиться в переполненных травмпунктах.