Аномальные морозы ждут нижегородцев в выходные

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 17 марта в Нижнем Новгороде и области ожидается резкое понижение средней температуры воздуха на 5-8°С. Ночью температура упадет до -14…-19°С, при прояснениях до -24°С, днем -6-11°С.

Низкая температура продержится и 18 марта: ночью -15-20°С, при прояснениях до -25°С, днем -5-10°С.