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Аномальные морозы ждут нижегородцев в выходные
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Аномальные морозы ждут нижегородцев в выходные 

Newsroom24 23 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 17 марта в Нижнем Новгороде и области ожидается резкое понижение средней температуры воздуха на 5-8°С. Ночью температура упадет до -14…-19°С, при прояснениях до -24°С, днем -6-11°С.
Низкая температура продержится и 18 марта: ночью -15-20°С, при прояснениях до -25°С, днем -5-10°С.
В связи с этим МЧС прогнозирует увеличение количества техногенных пожаров, вызванных возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печей или электрооборудования, количества аварий на энергосистемах из-за их перегрузки.
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