МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильной гололедице 16 марта 

В Московской области 16 марта 2018 г. ожидается гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 марта 2018 г. в Московской области ожидается гололедица, местами сильная гололедица», — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендовали водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Кроме того, автомобилистам следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД. Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, стараться обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге соблюдать внимательность.