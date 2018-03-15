Ещё
МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильной гололедице 16 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильной гололедице 16 марта 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: ProOren
В Московской области 16 марта 2018 г. ожидается гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 марта 2018 г. в Московской области ожидается гололедица, местами сильная гололедица», — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендовали водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Кроме того, автомобилистам следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД. Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, стараться обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге соблюдать внимательность.
Агентство «Москва»: последние новости
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 17 марта из-за морозов ГИБДД Москвы рекомендовал водителям и пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД из-за сильного снегопада АМПП просит автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за вероятного ухудшения погоды
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии426
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля715
Украина пожаловалась в ООН70
Дайнеко пострадала в страшной аварии24
Сенатор объяснил закрытие Британского совета20
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение