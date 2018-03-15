МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильной гололедице 16 марта

Московской области 16 марта 2018 г. ожидается гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 марта 2018 г. в Московской области ожидается гололедица, местами сильная гололедица», — говорится в сообщении.