В воскресенье на трассах Ростовской области будет дежурить снегоуборочная техника 

В Ростовской области снова ожидается возвращение зимы. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Азов», данные спутниковых метеосистем, которые установлены вдоль федеральных трасс, позволяют предположить, что в ночь на воскресенье, 18 марта, в регионе ожидается понижение температуры до -5 градусов Цельсия. В донском регионе под удар стихии могут попасть трассы А-260 и А-270. «Все подрядные организации, ответственные за зимнее содержание автодорог, предупреждены и приведены в состояние готовности. Сейчас в Ростовской области дежурит 15 единиц техники», — отметили в ведомстве. При этом при необходимости это количество может быть увеличено до 140 за счет резерва. ФКУ Упрдор «Азов» призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также не мешать работе спецтехники. Круглосуточный телефон дежурного для экстренной связи: (863) 2329460.