Ещё
В воскресенье на трассах Ростовской области будет дежурить снегоуборочная техника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воскресенье на трассах Ростовской области будет дежурить снегоуборочная техника 

Деловое сообщество 23 часа назад
В Ростовской области снова ожидается возвращение зимы. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Азов», данные спутниковых метеосистем, которые установлены вдоль федеральных трасс, позволяют предположить, что в ночь на воскресенье, 18 марта, в регионе ожидается понижение температуры до -5 градусов Цельсия. В донском регионе под удар стихии могут попасть трассы А-260 и А-270. «Все подрядные организации, ответственные за зимнее содержание автодорог, предупреждены и приведены в состояние готовности. Сейчас в Ростовской области дежурит 15 единиц техники», — отметили в ведомстве. При этом при необходимости это количество может быть увеличено до 140 за счет резерва. ФКУ Упрдор «Азов» призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также не мешать работе спецтехники. Круглосуточный телефон дежурного для экстренной связи: (863) 2329460.
Деловое сообщество: последние новости
43 улицы Ростова ждет ремонт с началом апреля Ураганный ветер, мокрый снег и гололед ожидает ростовчан в эти выходные О возможных паводках предупреждают спасатели Дона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии425
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Украина пожаловалась в ООН65
Дайнеко пострадала в страшной аварии24
Сенатор объяснил закрытие Британского совета18
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение