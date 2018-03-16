Пять причин поехать на горнолыжный курорт этой весной

Смотрите в окно и видите, что пушистый снег тает, превращаясь в лужи? Думаете, что горнолыжный сезон закончен? Сайт hornews.com спешит порадовать любителей активного отдыха хорошей новостью: «зачехлять» снаряжение еще рано. Ведь самый яркий горнолыжный период только начинается. Центр активного отдыха «Евразия» ( Куса Челябинская область ) открывает «Бархатный сезон».

Не верите? Вот пять причин, которые изменят ваше мнение.

Причина 1. Искусственный снег и обилие трасс.

Искусственный снег на горнолыжных курортах вовсе не новшество как это было несколько десятилетий назад, и склоны ЦАО «Евразия» самое настоящее тому подтверждение. До новогодних праздников все склоны курорта, протяженностью более 8000 метров, были заснежены системой искусственного оснежения. Минимальная толщина снежного покрова достигает 30 сантиметров, а в некоторых местах превышает глубину двух метров. Разнообразный рельеф, учебный склон, сноу парк, трассы фрирайда, тюбинговая трасса все еще ждут своих покорителей до середины апреля — гарантированно!

Причина 2. Сезон скидок.

Именно «Бархатный сезон» — излюбленный период всех любителей горнолыжного спорта. С 15 марта в ЦАО «Евразия»начинается период огромных скидок на услуги — до 50%. Так, например, стоимость пользования кресельным подъемником и прокат снаряжения в выходной день вместе для взрослого гостя обойдутся всего в 1300 рублей, а в будний день — всего в 800 рублей за четыре часа катания. А для детей эта сумма уменьшается практически в два раза. Проживание в комфортной гостинице на двое суток в будние дни семье из двух человек обойдется всего в 2000 рублей.

Для «новичков, мечтающих встать на сноуборд или лыжи, действует специальный тариф „Все включено“ (при занятии с инструктором, прокат снаряжения и пользование любым подъемником совершенно — бесплатно).

Причина 3. В горах температура ниже, а снег мягкий.

За городом в курортной зоне температура воздуха всегда ниже на пять-десять градусов. Когда в городе образуются огромные лужи, на курорте очень комфортная температура, снег мягкий и приятный.

Причина 4. Отсутствие очередей.

Как ни странно, но многие горнолыжники и сноубордисты видя в окне „ручьи“, считают сезон законченным, давая возможность другим забыть о городской суете и по-настоящему насладиться „пустыми“ и подготовленными склонами с утра до вечера, ведь ЦАО „Евразия“ работает с 10 часов утра со среды по воскресенье. Успейте превратиться в одних из таких счастливчиков!

Причина 5. Яркое солнце, свежий воздух и отличное настроение.

Весенняя погода многих вгоняет в тоску, особенно жителей мегаполисов. Пора отложить все дела, забыть о проблемах, и, не раздумывая, доставать доски с лыжами и направляться в горы навстречу яркому солнцу, свежему воздуху и отличному настроению в Центр активного отдыха „Евразия“.

Подробности найдете на сайте www.euroasia.su.