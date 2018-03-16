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Пять причин поехать на горнолыжный курорт этой весной
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Пять причин поехать на горнолыжный курорт этой весной 

Хорошие новости 23 часа назад
Фото: Хорошие новости
Смотрите в окно и видите, что пушистый снег тает, превращаясь в лужи? Думаете, что горнолыжный сезон закончен? Сайт hornews.com спешит порадовать любителей активного отдыха хорошей новостью: «зачехлять» снаряжение еще рано. Ведь самый яркий горнолыжный период только начинается. Центр активного отдыха «Евразия» (Куса, Челябинская область) открывает «Бархатный сезон».
Не верите? Вот пять причин, которые изменят ваше мнение.
Причина 1. Искусственный снег и обилие трасс.
Искусственный снег на горнолыжных курортах вовсе не новшество как это было несколько десятилетий назад, и склоны ЦАО «Евразия» самое настоящее тому подтверждение. До новогодних праздников все склоны курорта, протяженностью более 8000 метров, были заснежены системой искусственного оснежения. Минимальная толщина снежного покрова достигает 30 сантиметров, а в некоторых местах превышает глубину двух метров. Разнообразный рельеф, учебный склон, сноу парк, трассы фрирайда, тюбинговая трасса все еще ждут своих покорителей до середины апреля — гарантированно!
Причина 2. Сезон скидок.
Именно «Бархатный сезон» — излюбленный период всех любителей горнолыжного спорта. С 15 марта в ЦАО «Евразия»начинается период огромных скидок на услуги — до 50%. Так, например, стоимость пользования кресельным подъемником и прокат снаряжения в выходной день вместе для взрослого гостя обойдутся всего в 1300 рублей, а в будний день — всего в 800 рублей за четыре часа катания. А для детей эта сумма уменьшается практически в два раза. Проживание в комфортной гостинице на двое суток в будние дни семье из двух человек обойдется всего в 2000 рублей.
Для «новичков, мечтающих встать на сноуборд или лыжи, действует специальный тариф „Все включено“ (при занятии с инструктором, прокат снаряжения и пользование любым подъемником совершенно — бесплатно).
Причина 3. В горах температура ниже, а снег мягкий.
За городом в курортной зоне температура воздуха всегда ниже на пять-десять градусов. Когда в городе образуются огромные лужи, на курорте очень комфортная температура, снег мягкий и приятный.
Причина 4. Отсутствие очередей.
Как ни странно, но многие горнолыжники и сноубордисты видя в окне „ручьи“, считают сезон законченным, давая возможность другим забыть о городской суете и по-настоящему насладиться „пустыми“ и подготовленными склонами с утра до вечера, ведь ЦАО „Евразия“ работает с 10 часов утра со среды по воскресенье. Успейте превратиться в одних из таких счастливчиков!
Причина 5. Яркое солнце, свежий воздух и отличное настроение.
Весенняя погода многих вгоняет в тоску, особенно жителей мегаполисов. Пора отложить все дела, забыть о проблемах, и, не раздумывая, доставать доски с лыжами и направляться в горы навстречу яркому солнцу, свежему воздуху и отличному настроению в Центр активного отдыха „Евразия“.
Подробности найдете на сайте www.euroasia.su.
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