Пассажирский автобус и четыре автомобиля сдуло в кювет под Тюменью

Сообщается, что водитель пассажирского автобуса с двумя пассажирами не справился с управлением из— за сильного ветра, въехал в столб и съехал в кювет Кроме того, по данным местных СМИ, сильными порывами ветра в кювет также снесло четыре легковых автомобиля. Пострадавших нет.

На юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и метели. Порывы ветра достигают 27 метров в секунду, на дорогах прогнозируют снежные заносы.