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Пассажирский автобус и четыре автомобиля сдуло в кювет под Тюменью
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Пассажирский автобус и четыре автомобиля сдуло в кювет под Тюменью 

ТВ Центр 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
В Тюменской области Пассажирский автобус съехал в кювет из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Сообщается, что водитель пассажирского автобуса с двумя пассажирами не справился с управлением из— за сильного ветра, въехал в столб и съехал в кювет Кроме того, по данным местных СМИ, сильными порывами ветра в кювет также снесло четыре легковых автомобиля. Пострадавших нет.
На юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и метели. Порывы ветра достигают 27 метров в секунду, на дорогах прогнозируют снежные заносы.
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