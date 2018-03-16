Экстренное предупреждение: в Нижнем Новгороде резко похолодает

— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 17 марта 2018 года в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области ожидается резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-8°С, — сообщили в МЧС региона. — Температура воздуха ночью -14…-19°С, при прояснениях до -24°С, днем -6…-11°С.

В воскресенье, 18 марта также холодная погода: ночью -15…-20°С, при прояснениях до -25°С, днем -5…-10°С.

Из-за погоды растет вероятность возникновения техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, а также неисправностью печного, газового или электрооборудования, количества аварий на объектах и линиях энергосистем в связи с их перегрузкой.

— Во избежание возникновения пожаров не допускайте использование самодельных, неисправных электроприборов, не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи.

— Не включайте для обогрева не предназначенные для этих целей газовые плиты и электроприборы; включенные для обогрева газовые духовки большого эффекта не дают, но выделяют большое количество угарного газа, а это может привести к трагическим последствиям.

— Помните: любой дополнительно включенный электрический прибор может вызвать перегрузку в электрической сети и, соответственно, привести к выходу из строя системы электроснабжения.