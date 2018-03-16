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Фото дня: каменный дождь накрыл Toyota Land Cruiser в Казани
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Фото дня: каменный дождь накрыл Toyota Land Cruiser в Казани 

Авторамблер 23 часа назад
Фото: Авторамблер
Судя по снимкам очевидцев, Land Cruiser не подлежит восстановлению: под тяжестью бетонного града у иномарки вылетели стекла, а крыша промялась практически до земли. Причины обрушения кровли пока неизвестны.
Фото: ProКазань
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