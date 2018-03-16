Фото дня: каменный дождь накрыл Toyota Land Cruiser в Казани

Судя по снимкам очевидцев, Land Cruiser не подлежит восстановлению: под тяжестью бетонного града у иномарки вылетели стекла, а крыша промялась практически до земли. Причины обрушения кровли пока неизвестны.

Фото: ProКазань