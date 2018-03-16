Дорожники предупреждают автомобилистов Челябинска о надвигающейся метели

Дорожники призвали автомобилистов Челябинской области быть внимательнее на дорогах из-за надвигающейся непогоды, сообщает «АиФ-Челябинск».

На выходных 17 и 18 марта в регионе ожидается мокрый снег. В связи с этим на дорогах возможна сильная гололедица. В начале следующей недели, 19 марта, по прогнозам синоптиков, погода ухудшится ещё больше. В результате сильной метели на федеральной трассе М-5 могут образоваться снежные заносы.

«Техника и патрули на всех мастерских участках переведены в режим круглосуточной работы, — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». — Для всех автомобилистов остаётся просьба — не выезжать неподготовленными на дорогу, без лишней необходимости не пользоваться личным транспортом во время прохождения циклона».

В случае ЧП водители могут связаться с круглосуточной диспетчерской службой организации по телефону: 8 (351) 266-65-63.