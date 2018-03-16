Проснулись и ползут: новосибирец поймал первого в сезоне клеща 

Новосибирцы заметили первых в этом сезоне клещей — опасного паукообразного сняли с собаки в Ленинском районе.
Читатель НГС прислал в редакцию фотографию клеща, которого он заметил и снял после прогулки с собакой сегодня, 16 марта. Новосибирец гулял в районе улицы Большой в Ленинском районе. Значительная часть этой улицы находится в промышленной зоне, здесь также расположены частные дома и гаражный кооператив.
Как правило, клещи просыпаются в апреле. Но в прошлом году первых клещей в Новосибирске заметили ещё раньше — в конце февраля. Этот месяц в 2017 году выдался необычно тёплым: плюсовая температура тогда установилась уже 17 февраля и не опускалась днём ниже нуля до конца месяца.