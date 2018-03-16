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Удмуртию ожидают снежные и ветреные выходные
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Удмуртию ожидают снежные и ветреные выходные 

ИА «Сусанин» 16 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии сохранится снежная и ветреная погода. Как сообщает республиканский Гидрометцентр, во время снегопада возможна слабая метель, на дорогах накат и заносы.
Наиболее существенные осадки пройдут ближайшей ночью и днем в воскресенье. Порывы ветра будут достигать 12-14 /с.
В субботу похолодает: ночью до -10…-15 градусов по Цельсию, в северных районах до -19, днем ожидается -8…-13 градусов.
В ночь на воскресенье будет еще холоднее: -14…-19 градусов, по северным районам до -24, днем -8…-13.
В ночь на понедельник будет -16…-21, в северных районах республики до -25. Местами возможен небольшой снег.
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