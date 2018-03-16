МЧС Башкирии сообщило об усилении ветра и снегопаде в выходные

Башкирии в выходные, 17 и 18 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Так 17 марта ожидается мокрый снег. В отдельных районах будет гололед, налипание мокрого снега и снежный накат. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, ночью порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -4, -9°, днем потеплеет до +2, -3°. По северо-западу ночью прогнозируется -9, -14°, днем -2, -7°.

На следующий день, 18 марта, характер погоды значительно не изменится, разве что ветер станет слабее — 0-5 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7, -12°, по северу до -20°, днем столбик термометра повысится до +1, -4°.

На дорогах ожидается ухудшение видимости в снеге до 1-2 км.