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МЧС Башкирии сообщило об усилении ветра и снегопаде в выходные
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МЧС Башкирии сообщило об усилении ветра и снегопаде в выходные 

АиФ-Уфа 16 марта 2018
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии в выходные, 17 и 18 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Так 17 марта ожидается мокрый снег. В отдельных районах будет гололед, налипание мокрого снега и снежный накат. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, ночью порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -4, -9°, днем потеплеет до +2, -3°. По северо-западу ночью прогнозируется -9, -14°, днем -2, -7°.
На следующий день, 18 марта, характер погоды значительно не изменится, разве что ветер станет слабее — 0-5 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7, -12°, по северу до -20°, днем столбик термометра повысится до +1, -4°.
На дорогах ожидается ухудшение видимости в снеге до 1-2 км.
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