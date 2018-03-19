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Синоптики пообещали Среднему Уралу снегопад с метелями и сильным ветром
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Синоптики пообещали Среднему Уралу снегопад с метелями и сильным ветром 

АиФ Урал 6 часов назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области из-за прохождения южного циклона ожидается аномальная погода. Об этом предупредили синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал».
«В связи с прохождением южного циклона 19 марта местами в Свердловской области ожидается сильный и очень сильный снег, усиление ветра с порывами 20-25 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката», — проинформировали в Уралгидрометцентре.
В свою очередь, с предупреждением выступили в областном МЧС, где обратились к населению, органам власти и заинтересованным ведомствам о возможных аварийных ситуациях на объектах энергетики, а также повреждений кровли жилых домов и строений. В МЧС отметили, что по возможности жителями Свердловской области лучше оставаться дома, а если ветер застал вас на улице, то лучше найти укромное место. «Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. А также не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями», — отметили в пресс-службе регионального спасательного главка.
По данным Уралгидрометцентра, завтра аномальная метеорологическая ситуация на Среднем Урале начнет снижаться. Однако ожидаются порывы ветра до 10 м/с. Температура воздуха днем составит 0… -5°С в Свердловской области и -1°С — в Екатеринбурге. В среду погода полностью успокоится.
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 Ещё 6 источников 
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