Выходные в Пермском крае будут холодными и снежными

Погода в Пермском крае сейчас более напоминает февраль, чем для вторую половину марта. По прогнозам синоптиков предстоящие выходные тоже будут морозными и снежными. «Температура воздуха ожидается значительно ниже климатической нормы, в воскресенье на 8-12 градусов, — сообщает сайт ГИС-Центра ПГНИУ. — Вдобавок на большей части края пройдут умеренные и сильные снегопады». 16-17 марта северная часть Европейской территории России окажется под влиянием арктического вторжения, которое станет самым мощным за нынешний март. В Пермский край похолодание придет с запада. Морозы до -23… -28° ожидаются в ночь на 18 марта в Республике Коми и в Кировской области . В Пермском крае самой холодной будет ночь на понедельник, 19 марта.