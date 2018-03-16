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Выходные в Пермском крае будут холодными и снежными
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Выходные в Пермском крае будут холодными и снежными 

АиФ Пермь 16 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
Погода в Пермском крае сейчас более напоминает февраль, чем для вторую половину марта. По прогнозам синоптиков предстоящие выходные тоже будут морозными и снежными.
«Температура воздуха ожидается значительно ниже климатической нормы, в воскресенье на 8-12 градусов, — сообщает сайт ГИС-Центра ПГНИУ. — Вдобавок на большей части края пройдут умеренные и сильные снегопады».
16-17 марта северная часть Европейской территории России окажется под влиянием арктического вторжения, которое станет самым мощным за нынешний март. В Пермский край похолодание придет с запада. Морозы до -23… -28° ожидаются в ночь на 18 марта в Республике Коми и в Кировской области. В Пермском крае самой холодной будет ночь на понедельник, 19 марта.
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