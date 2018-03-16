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Малыша забыли на морозе
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Малыша забыли на морозе 

ТВ-МИГ 16 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото и видео из группы «MASH» соцсети «Вконтакте»
Прокуратура региона начала проверку по факту публикации в средствах массовой информации.
Вчера в телеграмм-канале MASH, входящим в структуру холдинга Life, появился видеоролик, на котором жители зафиксировали забытого мальчика в детском саду послед дневной прогулки.
Мальчик остался на улице и на протяжении 20 минут стучался в дверь заведения. Только после звонка жителей в детский садик за мальчиком вышли сотрудники образовательного учреждения.
Напомню, что вчера во Владимире шел снег, а температура воздуха опустилась до -15 градусов. Мальчик мог просто-напросто застудиться.
Надзорным органом выясняются все обстоятельства дела, устанавливается дошкольное учреждение и круг лиц, причастных к случившемуся.
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