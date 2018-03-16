Малыша забыли на морозе

Фото и видео из группы «MASH» соцсети «Вконтакте»

Прокуратура региона начала проверку по факту публикации в средствах массовой информации.

Вчера в телеграмм-канале MASH, входящим в структуру холдинга Life, появился видеоролик, на котором жители зафиксировали забытого мальчика в детском саду послед дневной прогулки.

Мальчик остался на улице и на протяжении 20 минут стучался в дверь заведения. Только после звонка жителей в детский садик за мальчиком вышли сотрудники образовательного учреждения.

Напомню, что вчера во Владимире шел снег, а температура воздуха опустилась до -15 градусов. Мальчик мог просто-напросто застудиться.

Надзорным органом выясняются все обстоятельства дела, устанавливается дошкольное учреждение и круг лиц, причастных к случившемуся.