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Сотрудники ГИБДД предупреждают волгоградцев о неблагоприятной погоде
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Сотрудники ГИБДД предупреждают волгоградцев о неблагоприятной погоде 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Полицейские предупреждают жителей Волгоградской области о снеге с дождем.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», представители регионального ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на трассах области, дорогах населенных пунктов. «Соблюдайте скоростной режим движения и дистанцию между авто», — отмечают в ГУ МВД.
Добавим, что спасатели также наблюдают за обстановкой на магистралях федерального и регионального значения в Волгоградской области в связи с непогодой. ГУ МЧС просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на личном авто, особенно ночью и утром 19 марта.
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 Ещё 2 источника 
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