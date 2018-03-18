Сотрудники ГИБДД предупреждают волгоградцев о неблагоприятной погоде 

Полицейские предупреждают жителей Волгоградской области о снеге с дождем.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», представители регионального ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на трассах области, дорогах населенных пунктов. «Соблюдайте скоростной режим движения и дистанцию между авто», — отмечают в ГУ МВД.
Добавим, что спасатели также наблюдают за обстановкой на магистралях федерального и регионального значения в Волгоградской области в связи с непогодой. ГУ МЧС просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на личном авто, особенно ночью и утром 19 марта.