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ГИБДД предупреждает об ожидающихся неблагоприятных условиях на Дону
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ГИБДД предупреждает об ожидающихся неблагоприятных условиях на Дону 

АиФ Ростов 3 часа назад
Фото: АиФ Ростов
ГИБДД Ростовской области предупредила участников дорожного движения об ожидающихся в регионе неблагоприятных условиях.
«В ближайшие дни на территории Ростовской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сильный ветер, на дорогах гололедица», — сообщается на сайте ГИБДД региона.
В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дороге, не совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим.
Пешеходов призывают быть осторожными на проезжей части и в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.
Напомним, в настоящее время в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег и дождь) на дорогах Ростовской области развернуты семь мобильных пунктов обогрева.
На участке трассе М-4 «Дон» с 777-го по 1026-й километр сохраняется введенное 18 марта ограничение движения пассажирского транспорта.
Для ликвидации последствий непогоды привлечено около 100 спасателей и более 60 единиц техники.
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