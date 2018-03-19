ГИБДД предупреждает об ожидающихся неблагоприятных условиях на Дону

ГИБДД Ростовской области предупредила участников дорожного движения об ожидающихся в регионе неблагоприятных условиях.

«В ближайшие дни на территории Ростовской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сильный ветер, на дорогах гололедица», — сообщается на сайте ГИБДД региона.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дороге, не совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Пешеходов призывают быть осторожными на проезжей части и в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

Напомним, в настоящее время в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег и дождь) на дорогах Ростовской области развернуты семь мобильных пунктов обогрева.

На участке трассе М-4 «Дон» с 777-го по 1026-й километр сохраняется введенное 18 марта ограничение движения пассажирского транспорта.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено около 100 спасателей и более 60 единиц техники.