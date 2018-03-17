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ГИБДД Челябинской области предупреждает об ухудшении погодных условий
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ГИБДД Челябинской области предупреждает об ухудшении погодных условий 

Уральский меридиан 19 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий. В настоящее время на всей территории области идут осадки в виде снега. По данным Гидрометцентра к вечеру и на ближайшие сутки ожидается понижение температуры. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния.
«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортного происшествия», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию между транспортными средствами. На все автодороги федерального и областного значения работают наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам.
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