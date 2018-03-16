В Усть-Катаве бдительные жители обнаружили на снегу ртуть

Жители Усть-Катавского городского округа сообщили в местную администрацию, о том, что на одной из улиц населенного пункта прямо на снегу есть химическое пятно, предположительно ртуть. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Согласно оперативной информации отряд спасателей выехал на место и предпринял специальные меры по утилизации опасного химического вещества.

«На месте происшествия, в поселке Разъезд Минка Усть-Катавского городского округа, действительно, была обнаружена разлившаяся ртуть. Как именно произошел разлив ртути неизвестно. Бдительные местные жители обнаружили разлив и обратились к главе. Прибывшие спасатели произвели разведку, при помощи специальных средств собрали ртуть в два сосуда. Демеркуризация производилась 20% раствором хлорного железа. После чего сосуды транспортировали для дальнейшей утилизации», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, ртуть — это особый вид металла. При температуре выше + 30 градусов ртуть представляет жидкость серебристо-белого цвета. В более холодных условиях ртуть превращается в твердые шарики. Для здоровья животных и человека опасны пары ртуть, являющиеся ядовитыми. Сильное отравление парами ртути может привезти к слабоумию и смерти.