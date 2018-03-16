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В Казани зафиксировано значительное превышение формальдегида в воздухе
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В Казани зафиксировано значительное превышение формальдегида в воздухе 

Казанский репортер 8 часов назад
Фото: Казанский репортер
Пункты мониторинга загрязнения воздуха Гидрометцента зафиксировали значительное превышение содержания формальдегида по всей Казани. Примечательно, что в Кировском районе рядом с Пороховым заводом уровень содержания формальдегида превышен в 4 раза. В то время как в других районах города показатель превышен в 2 раза. Кроме того, на улице Декабристов зафиксировано превышение содержанияэтиленбензола в воздухе. «Казанский репортер» на протяжении нескольких недель отслеживает качество воздуха в столице Татарстана. Исследования показали, что чистым воздух был лишь в течение нескольких дней. Как правило, превышение касалось диоксида азота, однако отмечались повышенное содержание таких вредных примесей как оксид углерода (угарный газ) и этилбензол. Значительное превышение уровня формальдегида отмечено впервые с начала нашей работы.
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