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Жителей Самары ждёт неустойчивая погода
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Жителей Самары ждёт неустойчивая погода 

ТРК Губерния 8 часов назад
В Самаре в ближайшую неделю серьёзного потепления не будет, говорят синоптики. Во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений. Однако в некоторых районах области сегодня потеплеет до +1, но ненадолго. Уже ночью столбик термометра зафиксируется на отметке -14 градусов. Холодный арктический воздух постепенно уходит с территории региона. Однако с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья в ближайшие дни выпадет снег, разыграется ветер. Его порывы местами будут составлять 15-18 метров в секунду. Глобальных изменений погоды стоит ждать только в начале апреля.
”Обычно переход среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону положительных значений в нашем регионе происходит в период с 27 марта по 4 апреля, поэтому сказать, что какие-то экстремальные вот такие значения температур… Это в общем-то не редкость для нашего региона и именно в мартовские дни”, — считает ведущий синоптик ФГБУ «Приволжское УГМС» Ирина Вытягова.
В период потепления сотрудники регионального управления МЧС настоятельно рекомендуют не выходить на реки. Лёд станет рыхлым, что ещё больше увеличит риск причинения вреда здоровью.
”Мы говорим, что толщина льда достаточна, там 50 сантиметров, но у нас есть промоины, мы хотели бы предупредить людей о том, что нахождение на льду вообще само по себе небезопасно, и нет такого места, где можно со 100-процентной уверенностью сказать, что это место безопасное”, — подчеркивает Валерий Заворохин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС.
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