Жителей Самары ждёт неустойчивая погода

Самаре в ближайшую неделю серьёзного потепления не будет, говорят синоптики. Во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений. Однако в некоторых районах области сегодня потеплеет до +1, но ненадолго. Уже ночью столбик термометра зафиксируется на отметке -14 градусов. Холодный арктический воздух постепенно уходит с территории региона. Однако с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья в ближайшие дни выпадет снег, разыграется ветер. Его порывы местами будут составлять 15-18 метров в секунду. Глобальных изменений погоды стоит ждать только в начале апреля.

”Обычно переход среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону положительных значений в нашем регионе происходит в период с 27 марта по 4 апреля, поэтому сказать, что какие-то экстремальные вот такие значения температур… Это в общем-то не редкость для нашего региона и именно в мартовские дни”, — считает ведущий синоптик ФГБУ «Приволжское УГМС» Ирина Вытягова.

В период потепления сотрудники регионального управления МЧС настоятельно рекомендуют не выходить на реки. Лёд станет рыхлым, что ещё больше увеличит риск причинения вреда здоровью.