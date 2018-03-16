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Начальник Башгидрометцентра рассказала, когда в республику придёт весна
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Начальник Башгидрометцентра рассказала, когда в республику придёт весна 

ufa1.ru 9 часов назад
Фото: ufa1.ru
Весна в Башкирии в этом году придёт с запозданием. Переход за ноль градусов прогнозируется в первой декаде апреля, сообщила начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская на первом в этом году заседании правительства по вопросам паводка.
Со слов специалиста, тёплая погода ожидается уже в конце марта. Температура выше нуля в Уфе поднимется 7–8 апреля.
— В ближайшие дни мы ждем всё еще продолжения зимы, которая нас настигла в начале весны. То есть погода будет неустойчивая, несколько южных циклонов будут выходить на нашу республику. Снег мы ждем пока до умеренного, ожидаются гололедные явления. Соответственно, прогнозируется неустойчивая погода, малоприятная, с температурами ниже средних многолетних значений, — сказала руководитель ведомства.
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