Синоптики рассказали о погоде в Москве

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В Москве ожидается умеренный мороз с постепенным похолоданием 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода с прояснениями и температурой воздуха до минус 11 градусов ожидается в московском регионе в пятницу, к вечеру похолодание усилится, и в столицу вновь нагрянут сильные морозы, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в Москве погода облачная с прояснениями. Во второй половине дня местами возможен совсем небольшой снег", — сказал Тишковец РИА Новости.
По его словам, днем температура в Москве составит минус 7 — минус 9 градусов, а по области минус 6 — минус 11 градусов.
Уже к вечеру в столичном регионе начнется постепенное похолодание — столбики термометров опустятся на 8-10 градусов ниже климатической нормы. Так, отметил собеседник агентства, к вечеру пятницы температура опустится до минус 10 — минус 12 градусов и продолжит опускаться до "трескучих морозов".
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