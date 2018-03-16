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Прогноз погоды. Ой, мороз, мороз, не морозь меня!
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Прогноз погоды. Ой, мороз, мороз, не морозь меня! 

nn.ru 10 часов назад
Фото: nn.ru
В пятницу, 16 марта, утром снегопад, шедший всю ночь, прекратится, и выглянет солнце. На термометрах -7…-10°С, северо-западный ветер дует со скоростью 5–6 м/с, значительно понижая ощущаемые градусы. Днём -7…-9°С, переменная облачность без осадков. Атмосферное давление ниже нормы. Вечером -11°С, ночью температура опустится до -13…-17°С, локально до -21°С.
Кстати, сегодня Всемирный день сна: обязательно лягте спать пораньше и хорошенько выспитесь!
В субботу, 17 марта, утро будет самое что ни на есть зимнее: -15…-18°С на термометрах и яркое солнце. Ветер западный, в пределах 3–4 м/с. Днём -10°С, наплывут облачка, которые к вечеру будут становиться всё плотнее. После заката меняющий направление ветер ненадолго стихнет, температура понизится до -12 °С, а ночью опять хорошенько подморозит, и пойдёт снег.
В воскресенье, 18 марта, синоптики обещают солнечную и ветреную погоду. Утром -15…-19°С, сообщает Погода. НН.ру, днём разогреет до -8…-10°С, вечером -10…-12°С. Ветер северо-западный, 3–5 м/с, атмосферное давление 748–751 мм рт.ст.
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