О падающих с высоты предметах предупреждают в Кыштовском районе

Одновременно с ветром прогнозируется обильное выпадение осадков — снег, мокрый снег и дождь, также гололед. К сожалению, это не все опасности, которые поджидают кыштовчан. В этот период нужно быть особенно внимательным при нахождении на улице: возможны падения предметов с высоты, в том числе льда с крыш, сход снега с кровли, обламывание сучьев деревьев, а также отрывание незакрепленных конструкций.

Планировать дальние поездки также не рекомендуется, ожидаются снежные заносы. К рекомендациям спасателей стоит прислушаться. Буквально несколько дней назад колонна лесозаготовительной техники застряла в тайге на краю Кыштовского района. Путь машинам перегородили снежные заносы. Замерзающие люди обратились за помощью к местной власти, и только после помощи извне машинам удалось прорваться сквозь снежную преграду.