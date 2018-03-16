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О падающих с высоты предметах предупреждают в Кыштовском районе
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О падающих с высоты предметах предупреждают в Кыштовском районе 

Все новости Новосибирской области 11 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Одновременно с ветром прогнозируется обильное выпадение осадков — снег, мокрый снег и дождь, также гололед. К сожалению, это не все опасности, которые поджидают кыштовчан. В этот период нужно быть особенно внимательным при нахождении на улице: возможны падения предметов с высоты, в том числе льда с крыш, сход снега с кровли, обламывание сучьев деревьев, а также отрывание незакрепленных конструкций.
Планировать дальние поездки также не рекомендуется, ожидаются снежные заносы. К рекомендациям спасателей стоит прислушаться. Буквально несколько дней назад колонна лесозаготовительной техники застряла в тайге на краю Кыштовского района. Путь машинам перегородили снежные заносы. Замерзающие люди обратились за помощью к местной власти, и только после помощи извне машинам удалось прорваться сквозь снежную преграду.
Жертвой разыгравшейся 11 января непогоды в Новосибирске стал водитель Toyota Fielder. Проезжая мимо одного из зданий на улице Фабричной, автомобиль угодил под сорванную порывом ветра крышу. Мужчина скончался на месте, его невеста, ехавшая рядом, осталась жива.
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