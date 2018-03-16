Снижена грузоподъемность ледовых переправ в районах области 

Как пояснили эксперты, повышение температуры воздуха меняет структуру льда, и он становится менее прочным. Поэтому на переправе Ордынское и Нижнекаменка допустимая максимальная грузоподъемность теперь составляет 5 тонн. На участке между Спирино и Чингисы — 4 тонны. Спасатели советуют выезжать на лед медленно, со скоростью не более
10 километров
в час, не останавливаться на переправе и не делать резких движений. Также рекомендуется отстегнуть ремни безопасности.
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