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Снижена грузоподъемность ледовых переправ в районах области
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Снижена грузоподъемность ледовых переправ в районах области 

Все новости Новосибирской области 11 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Как пояснили эксперты, повышение температуры воздуха меняет структуру льда, и он становится менее прочным. Поэтому на переправе Ордынское и Нижнекаменка допустимая максимальная грузоподъемность теперь составляет 5 тонн. На участке между Спирино и Чингисы — 4 тонны. Спасатели советуют выезжать на лед медленно, со скоростью не более
10 километров
в час, не останавливаться на переправе и не делать резких движений. Также рекомендуется отстегнуть ремни безопасности.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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