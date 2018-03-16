Весна близко: к концу недели в Новосибирской области станет ещё теплее

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: к концу недели в Новосибирскую область придёт потепление до +4 градусов.

«Мы ждём приближения циклонической ложбины из районов Зауралья, поэтому [16 марта] увеличится облачность, кое-где могут быть снегопады, слабые метели. Затем 17–18 [марта] установится область повышенного атмосферного давления, в утренние часы могут быть дымки, туманы, изморозь. Гололедица, конечно, на дорогах. Ветер ослабеет», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин

По его словам, температура в ближайшие трое суток, с 16 по 18 марта, будет примерно одинаковой. Ночью ожидается –7…–14, местами до –20 градусов. Сегодня днём воздух прогреется до +1…–4. «А 17 и 18 [марта] в дневные часы за счёт увеличения притока солнечной радиации оттепели даже могут достигать 2–4 градусов тепла», — добавил Ренад Ягудин, уточнив, что осадков в выходные не ожидается.

По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске днём 16 и 17 марта будет до +1, а 18 марта — до +2 градусов.

Вместе с тем установившаяся в городе погода всё ещё мешает вредным примесям растворяться в воздухе. Предприятиям рекомендуют сократить выбросы.