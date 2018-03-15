Прогулка по центральной площади закончилась плачевно для владивостокца

Юный житель Владивостока едва не оказался погребенным под грязным снегом на центральной площади города, сообщает PRIMPRESS.

О происшествии мама подростка рассказала в популярном инстаграм-сообществе revizor_vdk.

«В районе 6 часов вечера мой сын торопился на электричку. И решил пройти через центральную площадь, благо там туннелей хватает. В тот момент, когда он проходил по такому туннелю, споткнулся, упал. Все бы ничего, если бы в этот момент не работал рядом экскаватор. Вот он то и высыпал сверху ковш грязного снега прямо на голову», — отметила женщина.

По ее словам, подростку удалось выбраться из кучи снега и продолжить свой путь. К счастью, ребенок не получил серьезных травм. Как утверждает пострадавший, ограждений вокруг места работ не было. Прохожих также никак не предупреждают об этом.

«Будьте аккуратны. Обходите стороной. Засыпят и не заметят», — посоветовала мама подростка всем горожанам.

Напомним, что после обильного снегопада, который прошел во Владивостоке 8 марта, снег с дорог города стали свозить на площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке, где образовались снежные горы. Причиной складирования снега на площади послужили несколько фактов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, специально выделенный полигон для снега, расположенный на улице Выселковой, весь заполнен. Туда свезли более 23 тысяч кубометров снега. Еще одна причина — это экономия бюджетных средств. Спецтехника ездила по «короткому плечу», в связи с этим получается наименьший расход топлива и экономия времени. Однако в данный момент снег с площади все-таки вывозят.