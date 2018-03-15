Ещё
Прогулка по центральной площади закончилась плачевно для владивостокца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогулка по центральной площади закончилась плачевно для владивостокца 

Primpress 20 часов назад
Фото: Primpress
Юный житель Владивостока едва не оказался погребенным под грязным снегом на центральной площади города, сообщает PRIMPRESS.
О происшествии мама подростка рассказала в популярном инстаграм-сообществе revizor_vdk.
«В районе 6 часов вечера мой сын торопился на электричку. И решил пройти через центральную площадь, благо там туннелей хватает. В тот момент, когда он проходил по такому туннелю, споткнулся, упал. Все бы ничего, если бы в этот момент не работал рядом экскаватор. Вот он то и высыпал сверху ковш грязного снега прямо на голову», — отметила женщина.
По ее словам, подростку удалось выбраться из кучи снега и продолжить свой путь. К счастью, ребенок не получил серьезных травм. Как утверждает пострадавший, ограждений вокруг места работ не было. Прохожих также никак не предупреждают об этом.
«Будьте аккуратны. Обходите стороной. Засыпят и не заметят», — посоветовала мама подростка всем горожанам.
Напомним, что после обильного снегопада, который прошел во Владивостоке 8 марта, снег с дорог города стали свозить на площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке, где образовались снежные горы. Причиной складирования снега на площади послужили несколько фактов.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, специально выделенный полигон для снега, расположенный на улице Выселковой, весь заполнен. Туда свезли более 23 тысяч кубометров снега. Еще одна причина — это экономия бюджетных средств. Спецтехника ездила по «короткому плечу», в связи с этим получается наименьший расход топлива и экономия времени. Однако в данный момент снег с площади все-таки вывозят.
Primpress: последние новости
Густой туман спровоцировал многокилометровые пробки во Владивостоке Новый циклон с минуты на минуту обрушится на Приморье Водителей Приморья ждет эта опасность на дороге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»123
Группа «Пикник» разбилась в ДТП43
ЕС осудил строительство Крымского моста58
Порошенко поставили ультиматум по Крыму263
Семью Фриске лишают имущества20
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение