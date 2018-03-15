В борьбе со снежной стихией победу одержали коммунальщики

Коммунальные службы города 15 марта вышли на ликвидацию последствий очередного снегопада. Улицы чистили как вручную, так и при помощи специальной техники. Город в целом справился с последствиями стихии. За ходом проведения работ в разных районах столицы наблюдал корреспондент «ВМ».

В Северо-Восточном округе столицы к снегопаду начали готовиться заранее. Коммунальные службы получили необходимые инструкции. На улицы округа вывели средства малой механизации. Снег в грузовики сгребали тракторы, дворники чистили тротуары лопатами и метлами.

Аналогичная ситуация и в Юго-Западном округе города. Здесь в ежедневном режиме со стихией борются почти 600 единиц дорожной техники, 755 дорожных рабочих и более двух тысяч дворников. Весь снег утилизируется на специальных снегоплавильных пунктах. В случае необходимости дорожные рабочие чинят выбоины на асфальте. Активно убирают снег и в Северном округе столицы. К примеру, на территории Головинского района на уборку кровель вышли 135 человек. Работы шли крышах 165 домов. Ситуацию по снегоуборке контролируют в режиме онлайн.

В целом же, по всей Москве вчера работало свыше 12 тысяч единиц специальной техники. На сплошное прометание дорог и тротуаров она вышла в 10:00 и 16:00. Проведена также противогололедная обработка объектов дорожного хозяйства.

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