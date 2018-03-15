Два мобильных городка развернуло МЧС в Нижегородской области для помощи водителям

Мобильные городки жизнеобеспечения укомплектованы всем необходимым для оказания всесторонней помощи водителям и их пассажирам.

Спасатели будут работать в режиме повышенной готовности 15 и 16 марта.

Старайтесь не выезжать на личном автотранспорте при ухудшении погодных условий без особой необходимости!

Если поездка на личном автомобиле крайне необходима, то:

подготовьте автомобиль к эксплуатации при низких температурах; при управлении держите безопасную дистанцию, избегайте резкого маневрирования; скоростной режим выбирайте с учетом погодных условий; если вы собираетесь в длительную поездку, возьмите с собой теплые вещи, питье и еду.

Не успели подготовить автомобиль с учётом погоды или вы не обладаете достаточным опытом вождения в зимний период — воздержитесь от поездок. Собственная безопасность и здоровье окружающих во многом зависят только от вашей сознательности.