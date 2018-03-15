Два мобильных городка развернуло МЧС в Нижегородской области для помощи водителям 

Один городок расположен в районе деревни Ветчак Кстовского района (на 452 км федеральной трассы М-7 Москва — Уфа), другой — около деревни Рекшино в Борском районе (на 21 км дороги Р-159 Нижний Новгород — Киров), сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Мобильные городки жизнеобеспечения укомплектованы всем необходимым для оказания всесторонней помощи водителям и их пассажирам.
Спасатели будут работать в режиме повышенной готовности 15 и 16 марта.
Старайтесь не выезжать на личном автотранспорте при ухудшении погодных условий без особой необходимости!
Если поездка на личном автомобиле крайне необходима, то:
подготовьте автомобиль к эксплуатации при низких температурах; при управлении держите безопасную дистанцию, избегайте резкого маневрирования; скоростной режим выбирайте с учетом погодных условий; если вы собираетесь в длительную поездку, возьмите с собой теплые вещи, питье и еду.
Не успели подготовить автомобиль с учётом погоды или вы не обладаете достаточным опытом вождения в зимний период — воздержитесь от поездок. Собственная безопасность и здоровье окружающих во многом зависят только от вашей сознательности.