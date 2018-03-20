МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Воронежской области

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На рабочей неделе в Воронежскую область вновь вернутся снег и морозы

В сети появилось эффектное видео с видами Воронежа в самые холодные дни зимы

В Воронеже пассажирам пришлось толкать застрявшие в снегу «ПАЗы»: видео появилось в сети