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МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Воронежской области
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МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Воронежской области 

Вести Воронеж 6 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Жителям региона следует готовиться к гололёду и снежным заносам. Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили о непогоде, которая ожидается в регионе в среду, 21 марта. Жителям региона следует быть готовыми к дождю и метели, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. По прогнозам синоптиков, 21 марта в области будет пасмурно, снежно, в некоторых районах области ожидается метель, возможен дождь. Из-за этого на дорогах — гололедица и снежные заносы. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура до -10 градусов, днём до +2. Жителям региона следует планировать свой день, ориентируясь на прогноз. Автомобилистам необходимо бытьпредельно внимательными за рулём. Например, непогода стала причиной 30-километровой пробки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Из-за непогоды областная ГИБДД ввела ограничение для пассажирского транспорта с 777 по 1026 км. Екатерина Трещикова
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