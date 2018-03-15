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Москва красивая. Тверской бульвар
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Москва красивая. Тверской бульвар 

Вечерняя Москва 22 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичка Наталья Константинова прогуливается по Тверскому бульвару, праздничное украшение которого создает особое настроение, заставляя поверить в сказку и волшебство.
А между тем зима не сдается и не дает весне вступить в свои законные права.
Но синоптики дают оптимистичные прогнозы — оттепели и капели ждать осталось недолго: уже на следующей неделе, после очередной непогоды, в Москве начнется потепление, и столбик термометра устремится к нулевой отметке.
Ждать осталось недолго, нужно лишь немного потерпеть, и на смену пушистому снегу придут журчащие ручьи и будет светить яркое, теплое весеннее солнце.
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