Москва красивая. Тверской бульвар

Москвичка Наталья Константинова прогуливается по Тверскому бульвару, праздничное украшение которого создает особое настроение, заставляя поверить в сказку и волшебство.

А между тем зима не сдается и не дает весне вступить в свои законные права.

Но синоптики дают оптимистичные прогнозы — оттепели и капели ждать осталось недолго: уже на следующей неделе, после очередной непогоды, в Москве начнется потепление, и столбик термометра устремится к нулевой отметке.

Ждать осталось недолго, нужно лишь немного потерпеть, и на смену пушистому снегу придут журчащие ручьи и будет светить яркое, теплое весеннее солнце.