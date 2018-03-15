Силы МЧС приведены в повышенную готовность в связи с похолоданием в Центральной России

Силы и средства МЧС РФ в Центральном федеральном округе переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемых морозов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра министерства.

«Увеличено количество инженерной техники на дорогах федерального, регионального и местного значения», — сказали в пресс-службе.

Также проверены резервные источники электроснабжения, приведены в готовность пункты обогрева и аэромобильные группировки МЧС. В готовности находятся более 14 тыс. специалистов в составе аварийных бригад «МРСК Центра и Приволжья» и свыше 5 тыс. единиц техники.

Как ранее сообщили ТАСС в Гидрометцентре, 15-17 марта на территории большинства субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега на провода и деревья, усиление скорости ветра до 18 метров в секунду. К 17 марта температура понизится в северной части регионов до 27 градусов мороза.