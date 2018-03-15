Ещё
Силы МЧС приведены в повышенную готовность в связи с похолоданием в Центральной России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури

Силы МЧС приведены в повышенную готовность в связи с похолоданием в Центральной России 

BFM.RU 23 часа назад
Силы и средства МЧС РФ в Центральном федеральном округе переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемых морозов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра министерства.
«Увеличено количество инженерной техники на дорогах федерального, регионального и местного значения», — сказали в пресс-службе.
Также проверены резервные источники электроснабжения, приведены в готовность пункты обогрева и аэромобильные группировки МЧС. В готовности находятся более 14 тыс. специалистов в составе аварийных бригад «МРСК Центра и Приволжья» и свыше 5 тыс. единиц техники.
Как ранее сообщили ТАСС в Гидрометцентре, 15-17 марта на территории большинства субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега на провода и деревья, усиление скорости ветра до 18 метров в секунду. К 17 марта температура понизится в северной части регионов до 27 градусов мороза.
BFM.RU: последние новости
«В выходные достигнем морозного дна». Московская зима не сдается Когда уже придет оттепель? Порошенко предъявили ультиматум по Крыму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»123
Группа «Пикник» разбилась в ДТП43
ЕС осудил строительство Крымского моста58
Порошенко поставили ультиматум по Крыму263
Семью Фриске лишают имущества20
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение