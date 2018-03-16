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Новосибирцев предупредили об ухудшении погоды после выходных: поднимется сильный ветер
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Новосибирцев предупредили об ухудшении погоды после выходных: поднимется сильный ветер 

ngs.ru 14 часов назад
Фото: ngs.ru
Синоптики уточнили прогноз погоды, которая придёт в Новосибирск после выходных, — в городе будет дуть сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду.
Утром синоптики рассказывали о погоде на выходные — ближайшие два дня предполагались спокойными со слабым ветром и тёплыми. После этого синоптики спрогнозировали сильный ветер, который придёт после выходных.
«По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 19–21 марта ожидается ухудшение погодных условий. 19 марта в городе ожидается юго-западный ветер до 4–9 м/с, порывы до 19 м/с, днём 19 марта и ночью 20 марта ожидается небольшой снег, метель, температура ночью –5…–7 градусов, днём +4…+6 градусов.
20 марта в городе ожидается юго-западный ветер до 9–14 м/с, порывы до 20 м/с.
21 марта в городе ожидается юго-западный ветер до 5–10м/с, порывы 17 м/с», — предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Также власти отмечают, что из-за неблагоприятных погодных условий увеличивается риск чрезвычайных ситуаций: обрывов линий связи и электропередачи, падений слабо закрепленных конструкций, аварий на системах ТЭК и ЖКХ, рост числа ДТП.
«В понедельник, 19-го, ждём приближения циклонических систем из районов Зауралья, и у нас будет возрастание облачности, возможны снегопады, метели, порывистые ветры до 20–22 м/с. Температурный фон останется достаточно высокий», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
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