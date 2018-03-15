Усиление ветра, снег и поземка ожидаются на территории Иркутской области в ряде районов 

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта утром и днем
местами в северных и западных районах ожидается усиление
северо-западного ветра до 12-17 м/с, снег, поземки.
При ухудшении видимости из-за осадков и поземки водителям автотранспорта не следует развивать скорость большую,
чем позволяют погодные и дорожные условия. Соблюдайте дистанцию,
проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.
Если возникает угроза вашей жизни
либо вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону
пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.