Усиление ветра, снег и поземка ожидаются на территории Иркутской области в ряде районов

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта утром и днем

местами в северных и западных районах ожидается усиление

северо-западного ветра до 12-17 м/с, снег, поземки.

При ухудшении видимости из-за осадков и поземки водителям автотранспорта не следует развивать скорость большую,

чем позволяют погодные и дорожные условия. Соблюдайте дистанцию,

проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Если возникает угроза вашей жизни

либо вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону