В Карелии снегопад отрезал от большой земли 18 поселков 

Восемнадцать поселков в трех районах Карелии отрезаны от большой земли из-за обрушившегося снегопада и метели. В Сегежском и Беломорском районах республики выпало до 70 сантиметров осадков. Было остановлено движение автотранспорта на дороге из Беломорска в Сумский Посад. На экстренном совещании, которое состоялось в МЧС Карелии, власти региона потребовали от муниципальных чиновников обеспечить проезд к населенным пунктам до 12 часов сегодняшнего дня. В Беломорском районе объявили режим ЧС в связи со сложными климатическими условиями, в Сегежском и Муезерском — режим повышенной готовности. Чиновники решили обратиться за помощью к военным.