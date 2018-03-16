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В Карелии снегопад отрезал от большой земли 18 поселков
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В Карелии снегопад отрезал от большой земли 18 поселков 

Авторадио 8 часов назад
Восемнадцать поселков в трех районах Карелии отрезаны от большой земли из-за обрушившегося снегопада и метели. В Сегежском и Беломорском районах республики выпало до 70 сантиметров осадков. Было остановлено движение автотранспорта на дороге из Беломорска в Сумский Посад. На экстренном совещании, которое состоялось в МЧС Карелии, власти региона потребовали от муниципальных чиновников обеспечить проезд к населенным пунктам до 12 часов сегодняшнего дня. В Беломорском районе объявили режим ЧС в связи со сложными климатическими условиями, в Сегежском и Муезерском — режим повышенной готовности. Чиновники решили обратиться за помощью к военным.
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