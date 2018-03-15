Женщина заблудилась в «грязевом лабиринте» на Центральной площади Владивостока

Опубликовано видео.

Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал видеоролик, снятый женщиной на Центральной площади краевого центра Приморья. На кадрах видно, как горожанка пытается выйти с площади, двигаясь между довольно высокими кучами грязного снега.

Некоторые пользователи паблика пошутили, назвав это квест «найди выход с центральной площади».