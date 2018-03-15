Женщина заблудилась в «грязевом лабиринте» на Центральной площади Владивостока 

Опубликовано видео.
Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал видеоролик, снятый женщиной на Центральной площади краевого центра Приморья. На кадрах видно, как горожанка пытается выйти с площади, двигаясь между довольно высокими кучами грязного снега.
Некоторые пользователи паблика пошутили, назвав это квест «найди выход с центральной площади».
В канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. За одну только ночь с улиц Владивостока было вывезено 525 самосвалов снега, это 6300 кубометров снежной массы. Одной из временных площадок складирования снега стала Центральная площадь Владивостока.