Бригады МОЭК и Мосэнерго готовы к резкому похолоданию в столичном регионе

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Мосэнерго.

ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» в связи с прогнозируемым в ближайшие выходные дни резким понижением температуры наружного воздуха предпринимают комплекс мер для обеспечения надежного снабжения потребителей Московского региона электроэнергией, теплом и горячей водой. Согласно поступившему в компании прогнозу погоды, 17-18 марта ожидается понижение температуры в ночное время до минус 16 градусов, в то время как в дневной период температура наружного воздуха прогнозируется на уровне не ниже минус 5 -минус 8 градусов», — сказал представитель пресс-службы.

Он пояснил, что в случае понижения температуры наружного воздуха плановым регулированием предусмотрено изменение режима работы ТЭЦ, тепловых станций и теплосетей. При этом работа оборудования у потребителей будет соответствовать действующим требованиям по обеспечению необходимого комфортного тепла.

Также в компании сообщили, что в условиях резких перепадов температур Мосэнерго и МОЭК 14 марта провели очередную совместную противоаварийную тренировку. В ходе мероприятия были отработаны действия диспетчерского и оперативного персонала компаний при ликвидации нарушений теплоснабжения в условиях низкой температуры наружного воздуха. Тренировка прошла на территории ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», в ней были задействованы более 50 сотрудников компаний, а также 10 единиц спецтехники.