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Плюсовая температура в Ленобласти покажется не раньше конца марта
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Плюсовая температура в Ленобласти покажется не раньше конца марта 

Ivyborg.ru 15 марта 2018
Фото: Ivyborg.ru
Согласно долгосрочному прогнозу авторитетного норвежского метеосервиса YR.no, дневные температуры в Ленобласти в ближайшую неделю по-прежнему будут ниже нуля.
Так, временами мартовские температуры будут опускаться до совсем не весенних -15 и даже ниже. Однако уже в субботу, 24 марта, на территории Ленобласти наступит первая настоящая весенняя оттепель. На протяжении всего этого дня, с утра и до позднего вечера, воздух прогреется до +2 градусов.
Таким образом, скандинавские синоптики обещают, что зима окончательно сложит свои полномочия только в самых последних числах марта.
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