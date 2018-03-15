Плюсовая температура в Ленобласти покажется не раньше конца марта

Согласно долгосрочному прогнозу авторитетного норвежского метеосервиса YR.no, дневные температуры в Ленобласти в ближайшую неделю по-прежнему будут ниже нуля.

Так, временами мартовские температуры будут опускаться до совсем не весенних -15 и даже ниже. Однако уже в субботу, 24 марта, на территории Ленобласти наступит первая настоящая весенняя оттепель. На протяжении всего этого дня, с утра и до позднего вечера, воздух прогреется до +2 градусов.

Таким образом, скандинавские синоптики обещают, что зима окончательно сложит свои полномочия только в самых последних числах марта.