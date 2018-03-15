Водителей предупредили о гололедице на воронежских дорогах 

Автомобилистам рекомендуется быть предельно осторожными. Городские автоинспекторы предупредили автомобилистов о гололедице на дорогах Воронежа и области. Сложные погодные условия ожидаются вечером четверга, 15 марта, и сохранятся как минимум в течение всего следующего дня, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в отделе пропаганды городской ГИБДД. Пока в Воронеже +2 градуса и моросит дождь, но уже ночью станет -3 градуса и пойдёт небольшой снег. Тротуары покроются ледяной глазурью, на дорогах будет скользко. Аналогичные погодные условия сохранятся в пятницу, 16 марта, — днём +2 и снег с дождём, вечером и ночью до -6 и снег. Автомобилистам рекомендуется без лишней надобности не выезжать из дома, а если обойтись без личного транспорта невозможно, то быть на дорогах предельно осторожными. Екатерина Трещикова