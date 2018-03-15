Башгидромет: переход через 0° прогнозируется в первой декаде апреля

Башкирии теплая погода ожидается к концу марта. Переход через 0 градусов прогнозируется в первой декаде апреля. Об этом сообщила глава Башгидромета Вилора Горохольская на заседании противопаводковой комиссии.

«В ближайшие дни мы ждем всё еще продолжения зимы, которая нас настигла в начале весны. То есть погода будет неустойчивая, несколько южных циклонов будут выходить на нашу республику. Снег мы ждем пока до умеренного, ожидаются гололедные явления. Соответственно, прогнозируется неустойчивая погода, малоприятная, с температурами ниже средних многолетних значений», — рассказала она.

По вопросу паводка было отмечено, что сейчас запас воды в снеге в разных районах республики составляет от 30 до 60% от средних многолетних значений. Подтоплений каких-либо участков в городах республики не ожидается, но проблемы могут быть со степными реками. Там сейчас наблюдается достаточно сильное промерзание. В зависимости от того, какая будет весна, вода в реках будет выходить либо поверху, либо выходить на пойму и подтапливать населенные пункты.