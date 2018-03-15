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Башгидромет: переход через 0° прогнозируется в первой декаде апреля 

АиФ-Уфа 15 марта 2018
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии теплая погода ожидается к концу марта. Переход через 0 градусов прогнозируется в первой декаде апреля. Об этом сообщила глава Башгидромета Вилора Горохольская на заседании противопаводковой комиссии.
«В ближайшие дни мы ждем всё еще продолжения зимы, которая нас настигла в начале весны. То есть погода будет неустойчивая, несколько южных циклонов будут выходить на нашу республику. Снег мы ждем пока до умеренного, ожидаются гололедные явления. Соответственно, прогнозируется неустойчивая погода, малоприятная, с температурами ниже средних многолетних значений», — рассказала она.
По вопросу паводка было отмечено, что сейчас запас воды в снеге в разных районах республики составляет от 30 до 60% от средних многолетних значений. Подтоплений каких-либо участков в городах республики не ожидается, но проблемы могут быть со степными реками. Там сейчас наблюдается достаточно сильное промерзание. В зависимости от того, какая будет весна, вода в реках будет выходить либо поверху, либо выходить на пойму и подтапливать населенные пункты.
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