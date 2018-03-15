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Сильная метель надвигается на Нижегородскую область 15-16 марта
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Сильная метель надвигается на Нижегородскую область 15-16 марта 

Newsroom24 15 марта 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
Согласно прогнозу ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вечером 15 марта и ночью 16 марта в Нижегородской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метель, сильный юго-западный ветер — порывы до 14 м/с. Из-за этого на дорогах ожидается гололед, ухудшение видимости на дорогах до 500 м и менее, снежные заносы, накат.
В связи с этим, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев, увеличение количества ДТП, травматизма среди населения.
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