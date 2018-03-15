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Порывистый ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение
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Порывистый ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение 

63.ru 15 марта 2018
Фото: 63.ru
В ночь на пятницу, 16 марта, в Самарской области будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет небольшой снег. Местами ожидается слабая метель. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с. Позднее ожидаются порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха по области ночью достигнет -12 градусов.
— В связи с ухудшением погодных условий в Самарской области введено штормовое предупреждение, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Сотрудники экстренных служб напоминают гражданам правила поведения при такой погоде. Не следует стоять рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами. От сильных порывов ветра можно спрятаться в подъезде или подвале.
— Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, мостов, трубопроводов и линий электропередач, — попросили в ГУ МЧС по Самарской области.
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