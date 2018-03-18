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«Идем по приборам»: в Самарской области метель затруднила движение транспорта
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«Идем по приборам»: в Самарской области метель затруднила движение транспорта 

63.ru 16 часов назад
Фото: 63.ru
Непогода в Самарской области сохранится до конца воскресенья. Об этом сообщили специалисты Приволжского УГМС.
— Весь день будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами его порывы будут достигать 15–20 м/с, — пояснили синоптики.
Очевидцы сообщают о плохой видимости на дорогах.
— Еле-еле видно из-за метели. Идем, как говорится, «по приборам», — рассказали автолюбители.
На остальных участках трасс скорость не превышает 10 км/ч. Сотрудники экстренных служб просят водителей соблюдать осторожность во время движения.
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