«Идем по приборам»: в Самарской области метель затруднила движение транспорта

Непогода в Самарской области сохранится до конца воскресенья. Об этом сообщили специалисты Приволжского УГМС.

— Весь день будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами его порывы будут достигать 15–20 м/с, — пояснили синоптики.

Очевидцы сообщают о плохой видимости на дорогах.

— Еле-еле видно из-за метели. Идем, как говорится, «по приборам», — рассказали автолюбители.

На остальных участках трасс скорость не превышает 10 км/ч. Сотрудники экстренных служб просят водителей соблюдать осторожность во время движения.