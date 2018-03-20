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Долгожданное потепление ожидает Самарскую область только в четверг
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Долгожданное потепление ожидает Самарскую область только в четверг 

63.ru 58 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью в губернии будет по-прежнему морозно. Местами столбик термометра опустится до -23 градусов. Днем в области станет немного теплее — до -12. Об этом соообщили в Приволжском УГМС.
Долгожданное потепление придет в наш регион только в четверг.
— Волновые циклоны, перемещаясь со Средиземного моря вдоль южных широт, принесут в Самарскую область небольшие и умеренные осадки. В ближайшие двое суток еще сохранятся морозные ночи. Затем ночные температуры воздуха будут постепенно повышаться, — рассказали синоптики.
В четверг, 22 марта, местами будет облачно, выпадет небольшой снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит от -4 до -9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -1 градуса.
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 Ещё 9 источников 
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