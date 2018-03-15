Омские спасатели предостерегают от выхода на лёд

В связи с постепенным повышением дневной температуры активизировалось таяние льда на реках в черте города — Иртыше и Оми

Ледяной покров постепенно истончается из-за солнца, в то же время подмыв нижнего слоя льда течением ещё более ускоряет процесс таяния. Выходить на лёд стало небезопасно.

Спасатели обращают внимание омичей: на сегодня самыми опасными местами на Иртыше в черте города являются участки акватории близ Ленинградского моста и моста им. 60-летия ВЛКСМ.

«Ледяной покров под воздействием естественных погодных факторов день ото дня становится все более тонким и уже не способен выдержать вес человека, — рассказал сотрудник ГИМС МЧС России по Омской области Леонид Севрюков. — На Оми ледяной покров сейчас небезопасен по всему руслу реки в черте города. Тёмный истончившийся лед и появляющиеся проталины местами припорошены снегом и визуально могут быть малозаметны, это делает их еще более опасными».

Как подчеркнули в городском управлении по делам ГО и ЧС, принятые совместно с главным управлением МЧС России по Омской области меры безопасности на городских водоемах в течение минувшей зимы позволили не допустить несчастных случаев на льду в границах города.