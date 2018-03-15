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Расписание движения некоторых пригородных поездов на станции Крюково изменится во второй половине марта
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Расписание движения некоторых пригородных поездов на станции Крюково изменится во второй половине марта 

Управа района Крюково 15 марта 2018
Фото: Управа района Крюково
В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине марта 2018 года изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок).
В этот период не будут курсировать поезда:
Москва — Тверь
№ поезда
Отпр.
Маршрут
Приб.
Дата
6336
10:35  Москва — Крюково
11:28  20 — 22, 24 — 26 марта
7548
11:20  Москва — Крюково
11:52  21, 22 марта
6708
11:26  Москва — Тверь
14:04  24, 25 марта
6342
11:40  Москва — Крюково
12:34  15, 16, 20 — 23 марта
6344
12:27  Москва — Крюково
13:20  15, 16 марта
6346
12:38  Москва — Крюково
13:32  15, 16, 23 марта
6512
13:30  Москва — Клин
15:20  15, 16, 20 — 23 марта
6408
14:09  Москва — Подсолнечная
15:31  15, 19 — 22, 26 марта
6202
15:07  Москва — Крюково
16:02  24, 25 марта
6410
15:37  Москва — Подсолнечная
16:58  15, 20 — 22 марта
Тверь — Москва
№ поезда
Отпр.
Маршрут
Приб.
Дата
6709
8:15  Тверь — Москва
10:59  24, 25 марта
6325
09:20  Крюково — Москва
10:23  20 — 22, 24 — 26 марта
7545
9:52  Крюково — Москва
10:23  21, 22 марта
6329
10:50  Крюково — Москва
11:49  15, 16 марта
6517
10:50  Клин — Москва
12:37  15, 16, 20 — 23 марта
6331
11:20  Крюково — Москва
12:15  15, 16, 23 марта
6609
12:07  Конаково — Москва
14:47  24, 25 марта
6333
12:40  Крюково — Москва
13:39  15, 19, 20 — 22, 26 марта
6335
13:17  Крюково — Москва
14:12  15, 16, 20 — 23 марта
6339
14:30  Крюково — Москва
15:26  15, 20 — 22 марта
Помимо этого, во второй половине марта изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».
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