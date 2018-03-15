Расписание движения некоторых пригородных поездов на станции Крюково изменится во второй половине марта 

В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине марта 2018 года изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок).
В этот период не будут курсировать поезда:
Москва — Тверь
№ поезда
Отпр.
Маршрут
Приб.
Дата
6336
10:35 Москва — Крюково
11:28 20 — 22, 24 — 26 марта
7548
11:20 Москва — Крюково
11:52 21, 22 марта
6708
11:26 Москва — Тверь
14:04 24, 25 марта
6342
11:40 Москва — Крюково
12:34 15, 16, 20 — 23 марта
6344
12:27 Москва — Крюково
13:20 15, 16 марта
6346
12:38 Москва — Крюково
13:32 15, 16, 23 марта
6512
13:30 Москва — Клин
15:20 15, 16, 20 — 23 марта
6408
14:09 Москва — Подсолнечная
15:31 15, 19 — 22, 26 марта
6202
15:07 Москва — Крюково
16:02 24, 25 марта
6410
15:37 Москва — Подсолнечная
16:58 15, 20 — 22 марта
Тверь — Москва
№ поезда
Отпр.
Маршрут
Приб.
Дата
6709
8:15 Тверь — Москва
10:59 24, 25 марта
6325
09:20 Крюково — Москва
10:23 20 — 22, 24 — 26 марта
7545
9:52 Крюково — Москва
10:23 21, 22 марта
6329
10:50 Крюково — Москва
11:49 15, 16 марта
6517
10:50 Клин — Москва
12:37 15, 16, 20 — 23 марта
6331
11:20 Крюково — Москва
12:15 15, 16, 23 марта
6609
12:07 Конаково — Москва
14:47 24, 25 марта
6333
12:40 Крюково — Москва
13:39 15, 19, 20 — 22, 26 марта
6335
13:17 Крюково — Москва
14:12 15, 16, 20 — 23 марта
6339
14:30 Крюково — Москва
15:26 15, 20 — 22 марта
Помимо этого, во второй половине марта изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».