Расписание движения некоторых пригородных поездов на станции Крюково изменится во второй половине марта

Тверь ( В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине марта 2018 года изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва Конаково ) и Тверь — Бологое Торжок ). В этот период не будут курсировать поезда: Москва — Тверь № поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата 6336 10:35 Москва — Крюково 11:28 20 — 22, 24 — 26 марта 7548 11:20 Москва — Крюково 11:52 21, 22 марта 6708 11:26 Москва — Тверь 14:04 24, 25 марта 6342 11:40 Москва — Крюково 12:34 15, 16, 20 — 23 марта 6344 12:27 Москва — Крюково 13:20 15, 16 марта 6346 12:38 Москва — Крюково 13:32 15, 16, 23 марта 6512 13:30 Москва — Клин 15:20 15, 16, 20 — 23 марта 6408 14:09 Москва — Подсолнечная 15:31 15, 19 — 22, 26 марта 6202 15:07 Москва — Крюково 16:02 24, 25 марта 6410 15:37 Москва — Подсолнечная 16:58 15, 20 — 22 марта Тверь — Москва № поезда Отпр. Маршрут Приб. Дата 6709 8:15 Тверь — Москва 10:59 24, 25 марта 6325 09:20 Крюково — Москва 10:23 20 — 22, 24 — 26 марта 7545 9:52 Крюково — Москва 10:23 21, 22 марта 6329 10:50 Крюково — Москва 11:49 15, 16 марта 6517 10:50 Клин — Москва 12:37 15, 16, 20 — 23 марта 6331 11:20 Крюково — Москва 12:15 15, 16, 23 марта 6609 12:07 Конаково — Москва 14:47 24, 25 марта 6333 12:40 Крюково — Москва 13:39 15, 19, 20 — 22, 26 марта 6335 13:17 Крюково — Москва 14:12 15, 16, 20 — 23 марта 6339 14:30 Крюково — Москва 15:26 15, 20 — 22 марта Помимо этого, во второй половине марта изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».