Для пензенцев сократили часть авиарейсов до Москвы

«Рейс № 269/270 до Питера отменен с 14 февраля по 21 марта с вылетом по средам. Рейс №173/174 ДМД-ПНА-ДМД отменен с 31 марта до 27 октября по субботам. Рейс 6В709 — с 19 марта; рейсы 6В709 и 6В710 — с 20 по 24 марта с вылетами по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейс 6В709 отменен с 25 марта по 24 апреля, вылетающих по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейс 6В709 отменен с 26 марта по 23 апреля — по понедельникам и пятницам. Рейс 6В710 отменен с 25 марта по 25 апреля с вылетами по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейс 6В710 отменен 26 апреля.

Такие перемены объясняются решением приостановить эксплуатацию самолетов АН 148. Месяц назад один из них упал в Подмосковье через несколько минут после взлета.

Расписание обслуживающих самолетов переписали для тех городов, где присутствовала компания «Саратовские авиалинии» с судами Ан-148.