Экстренное предупреждение: метель и гололед придут в Нижний Новгород

Ожидается мокрый, местами сильный снег, метель, гололед, ухудшение видимости до 500 м и менее, отдельные порывы юго-западного ветра до 14 м/с. Об этом сообщает МЧС по Нижегородской области

На дорогах могут возникнуть снежные заносы, накат и гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.

Возможно увеличение количества случаев травматизма среди населения, обусловленных падением сосулек и снежных масс с крыш зданий, возможной деформацией и обрушением крыш культурно-массовых, общественных, спортивных зданий и иных сооружений (источник — сильный снег).

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:

При получении предупреждения о сильной метели плотно закройте окна и двери. Важно загерметизировать помещения, что позволит сохранить тепло.

Убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.