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Экстренное предупреждение: метель и гололед придут в Нижний Новгород
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Экстренное предупреждение: метель и гололед придут в Нижний Новгород 

nn.ru 15 марта 2018
Фото: nn.ru
Ожидается мокрый, местами сильный снег, метель, гололед, ухудшение видимости до 500 м и менее, отдельные порывы юго-западного ветра до 14 м/с. Об этом сообщает МЧС по Нижегородской области
На дорогах могут возникнуть снежные заносы, накат и гололедица.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.
Возможно увеличение количества случаев травматизма среди населения, обусловленных падением сосулек и снежных масс с крыш зданий, возможной деформацией и обрушением крыш культурно-массовых, общественных, спортивных зданий и иных сооружений (источник — сильный снег).
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
При получении предупреждения о сильной метели плотно закройте окна и двери. Важно загерметизировать помещения, что позволит сохранить тепло.
Убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.
На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.
Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
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Экстренное предупреждение: в Нижнем Новгороде резко похолодает Прогноз погоды. Сильный ветер принесёт облака, но не прогонит зиму Прогноз погоды. Метель, «плюс» и гололёд
 Ещё 3 источника 
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