Назло коммунальщикам в Саратове снова пойдет снег

Зима не думает покидать областной центр и регион.

По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 марта в Саратове и районах пойдет снег. Причем, мокрый. Это грозит налипанием осадков на линии электропередач и обрывами проводов.

Спасатели акцентируют свое внимание на том, что регион с утра накроет туман, особенно — на возвышенных участках. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, так как ожидается гололедица.

Прибывшая накануне в Саратова дополнительная коммунальная техника в виде 34 КамАЗов уже приступила к уборке города. Таким образом, автопарк составил более 1000 единиц. Кроме того, на уборку вышли около 1750 дворников.