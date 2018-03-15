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Назло коммунальщикам в Саратове снова пойдет снег
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Назло коммунальщикам в Саратове снова пойдет снег 

Новости Саратова 15 марта 2018
Фото: Новости Саратова
Зима не думает покидать областной центр и регион.
По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 марта в Саратове и районах пойдет снег. Причем, мокрый. Это грозит налипанием осадков на линии электропередач и обрывами проводов.
Спасатели акцентируют свое внимание на том, что регион с утра накроет туман, особенно — на возвышенных участках. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, так как ожидается гололедица.
Прибывшая накануне в Саратова дополнительная коммунальная техника в виде 34 КамАЗов уже приступила к уборке города. Таким образом, автопарк составил более 1000 единиц. Кроме того, на уборку вышли около 1750 дворников.
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